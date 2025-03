Ong, 1225 i civili uccisi nei massacri contro gli alawiti

Sale a 1225 il numero dei civili alawiti uccisi in Siria, tra cui donne e bambini, nei massacri attribuiti nei giorni scorsi a milizie sunnite filo-governative. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui le vittime sono state uccise in 47 località diverse nelle regioni costiere di Latakia e Tartus e nell'entroterra tra Hama e Homs.

Human Rights Watch ha invitato le autorità siriane a perseguire rapidamente i responsabili delle esecuzioni sommarie avvenute nella parte occidentale del Paese, dove, secondo una Ong, negli ultimi giorni sono stati uccisi più di 1.000 civili, la stragrande maggioranza dei quali appartenenti alla comunità alawita.

"Si segnalano gravi abusi su scala contro i siriani, in maggioranza alawiti, nella regione costiera e altrove in Siria", ha affermato in una nota Adam Coogle, vicedirettore di Hrw per il Medio Oriente. Ha quindi invitato il governo ad "agire rapidamente e inequivocabilmente per proteggere i civili e perseguire i responsabili di sparatorie indiscriminate, esecuzioni sommarie e altri crimini gravi".

Secondo un rapporto dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, la quasi totalità dei 1.093 civili uccisi, appartenenti principalmente alla minoranza musulmana alawita, sono stati vittime di esecuzioni sommarie effettuate dalle forze di sicurezza o da gruppi alleati. Human Rights Watch ha affermato di "non essere stata in grado di verificare il numero di civili uccisi o sfollati, ma i necrologi che circolano su Facebook indicano che centinaia di persone sono state uccise, tra cui intere famiglie", si legge nella dichiarazione. Si tratta del peggior episodio di violenza da quando una coalizione guidata da islamisti radicali è salita al potere l'8 dicembre.

L'Onu ha chiesto di porre fine "alle sofferenze" delle popolazioni della Siria occidentale, dove più di 1.000 civili, la stragrande maggioranza dei quali appartenenti alla comunità alawita, sono stati uccisi negli ultimi giorni, secondo una Ong. "Le persone nelle zone costiere della Siria continuano a soffrire e questo deve finire", ha affermato Thameen Al-Kheetan, portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, durante il consueto briefing delle Nazioni Unite a Ginevra. L'ufficio per i diritti umani dell'Ohchr delle Nazioni Unite ha finora documentato l'uccisione di 111 civili, ma ha affermato che il processo di verifica era in corso e che il numero effettivo di morti sarebbe significativamente più alto. Di quei 111 civili uccisi, c'erano 90 uomini, 18 donne, due ragazze e un ragazzo. L'Ohchr segue una rigorosa procedura di verifica che richiede tempo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA