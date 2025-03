I tre anni di guerra nel cuore dell'Europa

Era il 24 febbraio 2022 quando Vladimir Putin ordinò l'invasione dell'Ucraina, cambiando la traiettoria dell'Europa e dell'Occidente. Le sirene antiaeree entrano per la prima volta in funzione a Kiev: il presidente russo giustifica l'invasione come una "operazione speciale" per "denazificare" e "smilitarizzare" l'Ucraina. Stati Uniti ed Europa si schierano al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



Ecco la cronologia degli oltre tre anni di guerra: * 26 febbraio 2022-1 marzo 2023. L'Onu condanna l'invasione russa, Washington e Bruxelles impongono prime sanzioni economiche senza precedenti contro Mosca.



* Marzo 2022. Le forze russe avanzano a sud-est: il 2 marzo prendono Kherson, sulla strada verso Odessa. Ma a Kiev, dove Putin aveva concentrato la maggior parte delle sue truppe, i soldati di Putin vengono bloccati e respinti.

- 3 aprile 2022. Le forze ucraine scoprono prove di stupri, torture, esecuzioni sommarie e rapimenti di bambini a Bucha: diventeranno materia per il mandato di arresto nei confronti di Putin emesso dalla Cpi per crimini di guerra.

- 14 aprile 2022. L'incrociatore Moskva, ammiraglia della flotta russa nel mar Nero, viene colpito e affondato da un missile Nettuno ucraino. Si tratta del primo di una lunga serie di colpi sofferti dalla Marina militare russa.

- 20 maggio 2022. Le forze russe conquistano Mariupol completando il collegamento territoriale con la penisola di Crimea.

- 22 giugno 2022. Nel mezzo dei combattimenti i leader europei conferiscono a Kiev lo status di candidata ufficiale all'ingresso nell'Ue.

- 29 agosto 2022. L'Ucraina lancia una prima controffensiva a sorpresa nel Donbass, riconquistando poi in ottobre Kherson e altri centri urbani.

- 23 settembre 2022. La Russia annuncia l'annessione di quattro regioni ucraine (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson) attraverso referendum bollati come illegali dalla comunità internazionale.

- 20 febbraio 2023. Il secondo anno di guerra si apre con la visita storica del presidente americano Joe Biden a Kiev che rilancia il sostegno agli sforzi di difesa ucraini e annuncia nuove sanzioni a Mosca.

- 30 maggio 2023. La Nato intensifica l'invio di equipaggiamenti militari avanzati e aiuti umanitari a favore dell'Ucraina.

- 23 giugno 2023. Il leader del gruppo paramilitare russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, tenta l'ammutinamento con una marcia su Mosca che finisce nel caos scatenando una crisi interna. Ad agosto rimane vittima di un misterioso incidente aereo.

- 1 novembre 2023. Il generale ucraino Valery Zaluzhny dichiara che il conflitto è entrato "in una fase di stallo".

- 24 aprile 2024. Washington alza il livello dell'assistenza militare a Kiev con missili a lungo raggio e annuncia un maxi-pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari.

- 12 agosto 2024. L'Ucraina lancia un attacco a sorpresa in territorio russo nella regione di Kursk.

- Ottobre 2024. Circa 10 mila soldati nordcoreani arrivano sul fronte del Donbass come frutto di un patto fra Putin e il leader di Pyongyang, Kim Jong Un.

- 12 febbraio 2025. La svolta di Trump: il neopresidente americano ha una "telefonata lunga e molto produttiva" con Putin per avviare i negoziati di pace.

- 14 febbraio 2025. Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco Zelensky si dice disponibile al dispiegamento di truppe di peacekeeping.

- 17 febbraio 2025. I primi colloqui tra Washington e Mosca si tengono a Riad. Nelle stesse ore i leader europei si incontrano a Parigi per un vertice d'emergenza, ma si aprono le prime crepe sull'invio dei peacekeeper sostenuto dal presidente francese Emmanuel Macron.

- 28 febbraio 2025. Va in scena in diretta tv lo scontro epocale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale che lascia sgomenti gli Alleati occidentali.

- 2-6 marzo 2025. Prima a Londra e poi a Bruxelles, gli Alleati fanno fronte comune intorno all'Ucraina cercando al contempo di ricucire con Trump e partecipare ai negoziati. L'Ue annuncia il piano ReArm da oltre 800 miliardi di euro. Ma la linea rossa resta una: le garanzie da offrire a Kiev.

- 11 marzo 2025. Ai colloqui di Gedda l'Ucraina sostiene la proposta degli Stati Uniti di 30 giorni di tregua e Trump annuncia che sentirà presto Putin: 'La palla passa nel campo di Mosca'.

