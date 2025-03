Collisione nel Mare del Nord, il cargo non trasportava cianuro di sodio

La nave cargo tedesca battente bandiera portoghese Solong, coinvolta nella collisione con la petroliera Stena Immaculate nel Mare del Nord, a poche miglia dalle coste britanniche dell'Inghilterra nordorientale, non trasportava cianuro di sodio, una sostanza altamente tossica, come detto in un primo momento. E' quanto emerge da una nota diffusa dalla compagnia Ernst Russ, proprietaria della portacontainer. "Confermiamo che a bordo c'erano 4 container vuoti che in precedenza hanno contenuto la sostanza chimica pericolosa", si legge nel comunicato. Una notizia molto positiva a fronte dei timori per le conseguenze ambientali.

La compagnia armatrice Ernst Russ ha espresso nella nota le proprie condoglianze alla famiglia del membro dell'equipaggio del Solong disperso, dopo che sono state interrotte le ricerche. Il marittimo viene infatti dato per morto dalle autorità britanniche, come ha riferito alla Camera dei Comuni il viceministro responsabile per il trasporto in mare Mike Kane.

Continua la lotta contro il fuoco a bordo di entrambe le navi protagoniste ieri di una collisione al largo delle coste britanniche del mare del Nord, la portacontainer battente bandiera portoghese Solong e la petroliera svedese Stena Immaculate noleggiata dal Pentagono. Lo ha reso noto in un aggiornamento la Guardia Costiera, aggiungendo di ritenere improbabile che la Solong "possa restare a galla". Downing Street e un viceministro del governo di Keir Starmer intervenuto in Parlamento hanno confermato da parte loro che al momento non vi sono sospetti di un atto criminale intenzionale.

L'incendio scatenato ieri dalla collisione tra una nave cargo e una petroliera avvenuta nel Mare del Nord, al largo delle coste dell'Inghilterra, non è stato ancora domato: lo hanno reso noto le autorità portuali britanniche. La petroliera Stena Immaculate, noleggiata dall'esercito statunitense, era all'ancora a circa 16 km dalla città di Hull nello Yorkshire, sulla costa orientale del Regno Unito, quando è stata speronata dalla nave portacontainer Solong. La collisione ha provocato un vasto incendio, che è "ancora in corso", e una perdita di cherosene. Un membro dell'equipaggio della nave cargo risulta ancora disperso.

Video VIDEO - Collisione tra due navi al largo delle coste britanniche nel Mare del Nord

Una fonte del governo britannico ha affermato che al momento nulla indica un'azione deliberata all'origine della collisione nel Mare del Nord, al largo delle coste dell'Inghilterra, tra la nave cargo tedesca Solong e la petroliera svedese Stena Immaculate che trasportava carburante per jer militari Usa noleggiata dal Pentagono: lo riporta il Daily Telegraph. Intanto, i sopravvissuti del devastante incendio che è scoppiato in seguito alla collisione hanno parlato di un "inferno" a bordo della petroliera, riporta la Bbc. Uno dei membri dell'equipaggio della nave ha rievocato i momenti mentre con i suoi colleghi cercava di domare le fiamme ma di fronte all'impossibilità di controllare il rogo è stata presa la decisione di raggiungere la scialuppa di salvataggio e abbandonare la Stena con le fiamme ormai arrivate ovunque. L'uomo ha raccontato anche di alcuni marittimi che si sono bruciati i capelli nelle fasi convulse dell'evacuazione. La notizia della collisione domina le prime pagine dei quotidiani del Regno Unito, che parlano di "catastrofe", come il tabloid Daily Mirror, e "fuoco infernale" come il Sun. Mentre il Times si concentra sul rischio di un "eco-disastro" per le sostanze riversate in mare.

