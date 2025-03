Attacco con droni su Mosca, due morti. Giovedì l'inviato della Casa Bianca da Putin

Un attacco con droni è stato lanciato nella notte su Mosca. Lo riporta la Tass. Le forze armate russe hanno comunicato che sette velivoli senza pilota sono stati abbattuti dalla contraerea sopra il quartiere urbano di Ramenskoye. Per sicurezza sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti Zhukovsky e Domodedovo.

Si tratta dell'attacco più significativo contro il territorio russo dall'inizio dell'offensiva russa lanciata nel febbraio 2022 contro l'Ucraina. Per sicurezza sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti Zhukovsky e Domodedovo. "La difesa aerea del Ministero della Difesa continua a respingere un massiccio attacco di droni nemici a Mosca.

Almeno due persone sono morte secondo l'agenzia di stampa Interfax che cita il governatore Andrey Vorobyov. La seconda vittima è un uomo di 50 anni morto nell'ospedale di Vidnoye. Secondo Interfax, Vorobyov aveva prima annunciato la morte di un uomo di 38 anni nel paesino di Yam.

" Ad ora 58 velivoli senza pilota nemici sono già stati abbattuti. Gli specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul sito in cui sono caduti i detriti", ha dichiarato su Telegram il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, in merito all'attacco con droni sulla capitale russa.

La Russia ha abbattuto 337 droni ucraini nella notte in diverse zone, tra cui 91 nella regione di Mosca. Lo ha affermato in una nota il ministero della Difesa russo. Si tratta dell'attacco più significativo contro il territorio russo dall'inizio dell'offensiva russa lanciata nel febbraio 2022 contro l'Ucraina. Gli attacchi hanno interessato soprattutto la regione di Mosca e la regione di Kursk, al confine con l'Ucraina, dove, secondo il comunicato stampa, sono stati abbattuti 126 droni.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sostiene che la contraerea russa abbia abbattuto 74 droni in "avvicinamento" alla capitale russa. "L'attacco più massiccio dei droni nemici a Mosca è stato respinto", ha dichiarato l'alleato di Putin. Lo riporta l'agenzia Interfax.

Sul fronte ucraino, invece, le forze russe hanno attaccato la notte scorsa con un missile balistico Iskander-M e 126 droni di vario tipo, inclusi gli Shahed kamikaze, 79 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina, aggiungendo che anche il missile è stato distrutto, mentre 35 droni-esca nemici sono caduti in zone aperte. I velivoli senza pilota abbattuti sono stati intercettati nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Sumy, Chernigov, Kiev, Zhytomyr, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Odessa e Kherson.

L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente giovedì a Mosca per un incontro con Putin

L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sarà giovedì a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin: lo scrive Axios citando una fonte a conoscenza diretta. Sarà il secondo incontro di Witkoff con Putin. L'inviato di Trump si è recato a Mosca a metà febbraio come parte di un accordo per liberare il cittadino statunitense Marc Fogel , che era allora detenuto in una prigione russa.

Kiev, nella notte un missile e 126 droni russi contro l'Ucraina

Per l'Ucraina l'attacco con i droni su Mosca serve a incentivare tregua

L'Ucraina afferma che l'attacco con droni arrivati fino a Mosca deve "incentivare" il presidente russo Valdimir Putin ad accettare la tregua aerea, che è la proposta che Kiev avanzerà oggi nell'ambito dei colloqui con la delegazione americana in Arabia Saudita.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che le sue truppe hanno riconquistato 12 villaggi nella regione di Kursk. "Durante le operazioni offensive, le unità del gruppo di forze del Nord hanno liberato 12 insediamenti: Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitryukov, Zazulevka, Ivashkovsky, Kolmakov, Kubatkin, Martynovka, Mikhailovka, Pravda, Yuzhny e più di 100 chilometri quadrati del territorio della regione di Kursk", si legge in un comunicato stampa pubblicato su Telegram.

Mosca, 'riconquistati 12 villaggi nella regione di Kursk'

