Witkoff preme: 'Dobbiamo fissare una scadenza per la crisi degli ostaggi'

"Questa situazione non può continuare. Gli ostaggi sono trattenuti a Gaza in condizioni terribili. Tornano malati, non hanno mangiato e non hanno ricevuto cure mediche. Dobbiamo fissare una data di scadenza per la conclusione di questa crisi".

Lo ha dichiarato oggi l'inviato Usa Steve Witkoff durante un'intervista a Fox News, aggiungendo che "Hamas deve lasciare la Striscia, non avrà scelta", ha detto.

Per quanto riguarda il ruolo del Qatar come mediatore, Witkoff ha elogiato gli sforzi di Doha. "Il Qatar ha fatto un lavoro eccellente nei colloqui con Israele, anche se a volte non ricevono il giusto riconoscimento", ha dichiarato.

D'altra parte, però, il quotidiano del Qatar al Araby al Jadeed ha pubblicato alcuni dettagli dei colloqui diretti tra Hamas e l'inviato degli Stati Uniti per gli ostaggi Adam Boehler, affermando che la questione dell'arsenale offensivo del gruppo terroristico è stata centrale negli incontri.

I vertici di Hamas hanno affermato che non rinunceranno "all'armamento delle fazioni palestinesi nemmeno se venisse istituito uno Stato palestinese: è un principio irrinunciabile, anche se la leadership dovesse cambiare", hanno detto.

