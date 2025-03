Collisione tra petroliera e cargo nel mare del Nord, fuoco a bordo

Collisione e minaccia inquinamento nel mare del Nord, al largo della coste britanniche, fra una petroliera e una nave cargo: lo riferisce la Bbc sulla base d''informazioni della Guardia Costiera, precisando che a bordo della petroliera si è sprigionato un incendio e che i soccorsi sono coordinati dalla città portuale inglese di Hull.

L'allarme è stato dato poco prima delle 10 ora locale, le 11 in Italia, come si legge in un comunicato diffuso dalla Guardia Costiera britannica.

La collisione "fra una petroliera e un mercantile è avvenuto di fronte alle coste dell'East Yorkshire", recita la nota, evocando "un'emergenza in corso". Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime, né dettagli su potenziali rischi d'inquinamento. Stando a Sky News Uk, fiamme sono state notate anche a bordo del cargo, oltre che della petroliera, dopo l'urto. Ai soccorsi partecipano un elicottero decollato da Humberside e imbarcazioni varie inviate da Skegness, Bridlington, Mapplethorpe e Cleethorpes, oltre che dal capoluogo Hull.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA