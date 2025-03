Il Secret Service spara ad un uomo armato nei pressi della Casa Bianca

Il Secret Service, che garantisce la sicurezza del presidente Usa, ha sparato a un uomo armato poco lontano dalla Casa Bianca. L'uomo non è stato ucciso e si trova ora in ospedale.

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica, a seguito di uno "confronto armato" con le forze dell'ordine, secondo quanto riferito dall'agenzia, citata da Sky News.

Il confronto è avvenuto vicino all'incrocio tra 17th Street e F Street NW, a meno di cinque minuti a piedi dalla Casa Bianca.



La polizia locale aveva segnalato un "individuo suicida" che potrebbe essere arrivato a Washington dall'Indiana, ha riferito il Servizio Segreto. Gli agenti hanno individuato il veicolo dell'uomo e hanno avvistato una persona a piedi che corrispondeva alla descrizione fornita dalla polizia locale.

"Quando gli agenti si sono avvicinati, l'individuo ha brandito un'arma da fuoco e ne è seguito un confronto armato, durante il quale il nostro personale ha sparato colpi", ha dichiarato il Servizio Segreto in un comunicato su X, pubblicato dal portavoce Anthony Guglielmi. Non è chiaro se l'uomo armato abbia aperto il fuoco.

Il sospettato è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono al momento sconosciute. Il comunicato del Servizio Segreto ha aggiunto che nessun agente è rimasto ferito e che le dinamiche dell'accaduto sono sotto indagine.

Donald Trump non si trovava alla Casa Bianca al momento dell'incidente, poiché era in visita nella sua residenza in Florida, Mar-a-Lago, durante il fine settimana.



