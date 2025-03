Musk a tutto campo: 'Dovremmo uscire dalla Nato, non ha senso pagare per l'Europa' e sull'Ucraina 'se disattivo Starlink, Kiev crolla'

Starlink e la Nato. Su questi due temi, il patron di Tesla e collaboratore di Trump è intervenuto postando commenti su X, il social di sua proprietà, scatenando la reazione della Polonia che è pronta a non pagare più Starlink se è "inaffidabile" e, in Italia, delle opposizioni che chiedono alla premier Meloni più distanza dal miliardario.

Starlink, "spina dorsale dell'esercito ucraino

Elon Musk ha affermato su X che il sistema Starlink è "la spina dorsale" dell'esercito ucraino e che se lo disattivasse la prima linea delle forze armate ucraine crollerebbe. "Ho letteralmente sfidato Putin a uno scontro fisico uno contro uno sull'Ucraina, e il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell'esercito ucraino. Tutta la loro prima linea crollerebbe se lo spegnessi. Ciò che mi fa star male sono anni di massacri in una situazione di stallo che l'Ucraina perderà inevitabilmente", afferma il miliardario vicino a Donald Trump. "Chiunque ha veramente a cuore la questione, riflette veramente e vuole che questo tritacarne si fermi. Pace adesso".

I terminali Starlink hanno svolto un ruolo fondamentale nel proteggere le comunicazioni durante la guerra in Ucraina: la maggior parte delle postazioni sul campo di battaglia sono dotate di un proprio terminale, scrive Sky News. L'anno scorso, l'Ucraina ha dichiarato che erano operativi circa 42.000 terminali tra militari, ospedali, aziende e organizzazioni umanitarie.

La Polonia, che paga Starlink in Ucraina, potrebbe cercare un'alternativa al servizio internet se la società di Elon Musk si dimostrasse "inaffidabile". Lo ha affermato il ministro degli Esteri dopo che il miliardario ha ipotizzato di disattivare l'accesso al sistema nel Paese invaso dai russi. "Starlink per l'Ucraina è pagato dal ministero polacco della digitalizzazione al costo di circa 50 milioni di dollari all'anno", ha scritto il ministro polacco Radosław Sikorski su X. "A parte l'etica di minacciare la vittima di un'aggressione, se SpaceX si dimostra un fornitore inaffidabile saremo costretti a cercare altri fornitori".

Video Cos'e' e come funziona Starlink - Quali sono le alternative

La Nato, 'dovremmo uscire, non ha senso pagare per l'Europa'

"Dovremmo proprio farlo, Non ha senso che l'America paghi per la difesa dell'Europa". Così su X Elon Musk rispondendo a un utente che chiedeva l'uscita dalla Nato.

++ Musk, dovremmo uscire dalla Nato, non senso pagare per Ue ++

Riproduzione riservata © Copyright ANSA