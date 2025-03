Ucraina: massiccio attacco russo, Kiev usa per la prima volta jet francesi

Almeno 18 persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite nell'attacco notturno russo, che ha colpito l'infrastruttura energetica e del gas dell'Ucraina.

E' stato il primo attacco del genere dopo la sospensione degli aiuti militari statunitensi. Durante il massiccio attacco aereo russo nella notte con "67 missili di vario tipo e 194 droni Shaheed", le difese aeree ucraine "hanno distrutto 34 missili nemici e 100 droni, 86 dei quali non hanno raggiunto i loro obiettivi". Lo rende noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina, riferendo che nell'azione di difesa sono stati coinvolti "anche aerei da combattimento tra cui gli F-16 e in Mirage-2000". Il comunicato sottolinea che "i caccia francesi, arrivati in Ucraina solo un mese fa, hanno preso parte per la prima volta al respingimento di un attacco aereo nemico". Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che la notte scorsa le forze aeree, navali e terrestri russe hanno condotto attacchi con missili e droni "contro infrastrutture del gas e dell'energia che sostengono il funzionamento del complesso militare-industriale dell'Ucraina". "Gli obiettivi degli attacchi sono stati raggiunti e tutti i bersagli sono stati colpiti", afferma il ministero in un comunicato postato sul suo canale Telegram.

"Il riarmo della Ue - ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax - sta avvenendo principalmente contro la Russia, che potrebbe essere costretta ad adottare contromisure appropriate".

A Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, otto persone sono rimaste ferite e "una infrastruttura critica" e un edificio residenziale sono stati danneggiati, afferma il sindaco Ihor Terekhov.

Sette persone, tra cui due bambine di tre e quattro anni, sono rimaste ferite a Slovyansk, nella regione orientale di Donetsk, mentre la città è stata presa di mira da due bombe russe, afferma il capo dell'amministrazione militare della città, Vadym Lyakh, aggiungendo che circa 30 edifici sono stati danneggiati o distrutti.

Sempre nella regione di Donetsk, un bambino è rimasto ferito a Kramatorsk, afferma il capo dell'amministrazione locale, Oleksandr Honcharenko Due persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite fuori Myrhorod, nell'Ucraina centrale, quando detriti missilistici sono caduti sulla loro casa, afferma l'amministrazione regionale.

Un "impianto di produzione" è stato danneggiato fuori Pryluky, una città a est di Kiev, secondo il capo dell'amministrazione regionale, Vyacheslav Chaus. Mentre a Odessa, infrastrutture energetiche e alloggi residenziali sono stati danneggiati, riferiscono le autorità locali.



Nell'Ucraina occidentale, le autorità locali nella regione di Ternopil affermano che sono possibili interruzioni delle forniture di gas al pubblico dopo che "un impianto industriale critico" è stato preso di mira. Sempre nell'Ucraina occidentale, la Russia ha attaccato le infrastrutture in Transcarpazia, ma l'amministrazione regionale afferma che le difese aeree esterne hanno intercettato l'attacco e non sono stati causati danni.

L'attacco è durato quasi tutta la notte, afferma un servizio di volontariato ucraino che monitora gli attacchi aerei russi.

