Ong, 147 morti in scontri nella regione costiera siriana

Sale a 147 uccisi in poco più di 24 ore il bilancio dei sanguinosi scontri in Siria tra forze governative e uomini armati della regione costiera, descritti come membri delle forze di sicurezza del deposto regime. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani, secondo cui le forze governative sunnite hanno giustiziato sommariamente decine di miliziani alawiti - branca dello sciismo a cui appartengono i clan per decenni al potere in Siria - nelle località dell'hinterland costiero siriano, nella regione di Latakia. Tra le file dei governativi si contano, secondo l'Osservatorio, 37 uccisi.

Violenti scontri nel nordovest della Siria tra membri delle forze di sicurezza e combattenti 'leali' al deposto presidente Bashar al-Assad hanno causato più di 70 morti, aveva affermato l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr). Secondo il Sohr gli scontri nella città di Jableh e nei villaggi vicino alla costa del Mediterraneo sono "gli attacchi più violenti contro le nuove autorità dalla caduta di Assad" a dicembre.

Dopo sanguinosi scontri, senza precedenti dal dicembre scorso, avvenuti nelle ultime ore tra miliziani alawiti e armati governativi nella zone costiera siriana di Latakia, le forze di Damasco si sono dispiegate in maniera massiccia nei distretti di Tartus, Jabla e Latakia per condurre operazioni contro quelli che vengono definiti "membri del passato regime". A Tartus è stato prolungato il coprifuoco fino alle 12 locali, le 10 in Italia. Anche l'autostrada Latakia-Aleppo è di fatto bloccata da una serie di posti di blocco dei governativi.

Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, negli scontri di ieri sono stati uccisi circa 70 persone tra miliziani alawiti della zona di Jabla e armati governativi sunniti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA