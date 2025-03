Media, 'Putin pronto a concordare una tregua con condizioni'

Vladimir Putin è disposto a discutere una tregua temporanea in Ucraina a condizione che si facciano progressi verso un accordo di pace definitivo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali per un accordo sulla cessazione delle ostilità ci dovrebbe essere una chiara intesa sui principi quadro dell'accordo di pace finale. La Russia insisterà - aggiunge Bloomberg - per stabilire i parametri di un'eventuale missione di peacekeeping, compreso l'accordo su quali Paesi vi prenderanno parte.

"Sto considerando ampie sanzioni bancarie, sanzioni e dazi alla Russia fino a quando un cessate il fuoco e un accordo finale sulla pace non saranno raggiunti". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth esortando la Russia e l'Ucraina a sedersi al tavolo "ora prima che sia troppo tardi".

Il governo di Kiev guarda con interesse alla proposta di Giorgia Meloni di estendere l'articolo 5 della Nato all'Ucraina, rilanciata ieri in occasione del Consiglio europeo informale. "Accogliamo con favore questa dichiarazione come parte della discussione sulla fornitura all'Ucraina di garanzie di sicurezza a lungo termine e sulle garanzie di sicurezza e pace in generale", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Heorhii Tykhyi in un briefing a Kiev, come riporta la Reuters sul proprio sito. "Per quanto riguarda questa proposta, siamo in contatto con i nostri colleghi italiani per chiarirne i dettagli", ha spiegato Tykhyi.

"Il riarmo della Ue - ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax - sta avvenendo principalmente contro la Russia, che potrebbe essere costretta ad adottare contromisure appropriate".

Almeno 18 persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite nell'attacco notturno russo, che ha colpito l'infrastruttura energetica e del gas dell'Ucraina.

E' stato il primo attacco del genere dopo la sospensione degli aiuti militari statunitensi. Durante il massiccio attacco aereo russo nella notte con "67 missili di vario tipo e 194 droni Shaheed", le difese aeree ucraine "hanno distrutto 34 missili nemici e 100 droni, 86 dei quali non hanno raggiunto i loro obiettivi". Lo rende noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina, riferendo che nell'azione di difesa sono stati coinvolti "anche aerei da combattimento tra cui gli F-16 e in Mirage-2000". Il comunicato sottolinea che "i caccia francesi, arrivati in Ucraina solo un mese fa, hanno preso parte per la prima volta al respingimento di un attacco aereo nemico". Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che la notte scorsa le forze aeree, navali e terrestri russe hanno condotto attacchi con missili e droni "contro infrastrutture del gas e dell'energia che sostengono il funzionamento del complesso militare-industriale dell'Ucraina". "Gli obiettivi degli attacchi sono stati raggiunti e tutti i bersagli sono stati colpiti", afferma il ministero in un comunicato postato sul suo canale Telegram.

A Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, otto persone sono rimaste ferite e "una infrastruttura critica" e un edificio residenziale sono stati danneggiati, afferma il sindaco Ihor Terekhov.

Sette persone, tra cui due bambine di tre e quattro anni, sono rimaste ferite a Slovyansk, nella regione orientale di Donetsk, mentre la città è stata presa di mira da due bombe russe, afferma il capo dell'amministrazione militare della città, Vadym Lyakh, aggiungendo che circa 30 edifici sono stati danneggiati o distrutti.

Sempre nella regione di Donetsk, un bambino è rimasto ferito a Kramatorsk, afferma il capo dell'amministrazione locale, Oleksandr Honcharenko Due persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite fuori Myrhorod, nell'Ucraina centrale, quando detriti missilistici sono caduti sulla loro casa, afferma l'amministrazione regionale.

Un "impianto di produzione" è stato danneggiato fuori Pryluky, una città a est di Kiev, secondo il capo dell'amministrazione regionale, Vyacheslav Chaus. Mentre a Odessa, infrastrutture energetiche e alloggi residenziali sono stati danneggiati, riferiscono le autorità locali.



Nell'Ucraina occidentale, le autorità locali nella regione di Ternopil affermano che sono possibili interruzioni delle forniture di gas al pubblico dopo che "un impianto industriale critico" è stato preso di mira. Sempre nell'Ucraina occidentale, la Russia ha attaccato le infrastrutture in Transcarpazia, ma l'amministrazione regionale afferma che le difese aeree esterne hanno intercettato l'attacco e non sono stati causati danni.

L'attacco è durato quasi tutta la notte, afferma un servizio di volontariato ucraino che monitora gli attacchi aerei russi.

Putin a Vucic, 'inammissibili interferenze in Serbia'

In un colloquio avuto oggi con il presidente serbo Aleksandar Vucic, Vladimir Putin ha sottolineato "l'inammissibilità di interferenze esterne nella situazione politica interna della Serbia", scossa da proteste di piazza che durano da diversi mesi, e "ha espresso sostegno alle azioni delle autorità elette legalmente". Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino.

Erdogan: 'Tregua per attacchi aerei, marittimi'

"Sosteniamo la cessazione delle aggressioni aeree e marittime come misura volta a rafforzare la fiducia tra le parti, nonché l'istituzione di un urgente cessate il fuoco". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando a proposito della guerra tra Ucraina e Russia durante un evento on-line dell'Unione europea. "Sottolineiamo l'importanza di un solido terreno diplomatico in cui entrambe le parti in conflitto si siederanno al tavolo delle trattative, per la ragione di (ottenere) una pace giusta, duratura e onorevole", ha aggiunto, come riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara.

È per noi importante essere inclusi in meccanismi come 'European Peace Facility', che punta a ricostruire e rivitalizzare l'Ucraina", ha aggiunto il leader turco.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA