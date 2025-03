Von der Leyen: 'dare a Ue e Kiev le condizioni per difendersi' 

"L'Europa deve essere messa nelle condizioni di difendersi e proteggersi e dobbiamo mettere anche l'Ucraina nelle condizioni di difendersi e far pressione per una pace giusta e duratura". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, entrando al pre-vertice dei popolari a Bruxelles.

"Per questo presenterò oggi ai leader del Consiglio il piano ReArm Europe, un piano che prevede 800 miliardi di euro per equipaggiamento militare, da più spazio fiscale ai Paesi per le spese militari e da la possibilità di acquisti comuni a livello europeo. E soprattutto è un piano che aiuterà l'Ucraina perché gli stati potranno investire nell'industria della difesa Ucraina o potranno procurarsi equipaggiamenti militari e darli all'Ucraina. E' un grande passo avanti necessario in questi tempi straordinari", ha aggiunto von der Leyen.

