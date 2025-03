Rubio in tv con una croce in fronte per il mercoledì delle ceneri

Il segretario di stato americano Marco Rubio, di fede cattolica, è apparso sul canale tv Fox con una croce nera sulla fronte per celebrare l'usanza cristiana del mercoledì delle Ceneri. Nell'intervista Rubio ha parlato della situazione in Ucraina sostenendo che si tratta di una guerra per procura tra potenze nucleari e accusando l'Europa di non avere un piano per portare Kiev e Mosca al dialogo e porre fine al conflitto. Contrastanti le reazioni sul web, da quelle di apprezzamento per il gesto di fede alle ironie e ai sarcasmi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA