Putin: 'C'è chi vorrebbe tornare all'invasione di Napoleone. Non rinunceremo a ciò che è nostro'

La Russia vuole una soluzione al conflitto in Ucraina che le "assicuri la calma in una prospettiva storica di lunga durata". Lo ha detto il russo presidente Vladimir Putin. "Non abbiamo bisogno di niente che non è nostro, ma non rinunceremo a niente che è nostro", ha aggiunto Putin, citato dall'agenzia Interfax.

"Ci sono ancora alcuni che non possono rimanere calmi, c'è ancora gente che vuole tornare ai tempi di Napoleone, dimenticando come è finita", ha detto Putin durante un incontro con il personale della fondazione Difensori della Patria, impegnata nel sostegno alle truppe russe nel conflitto in Ucraina.

Evidentemente una risposta al presidente francese Emmanuel Macron, che in un discorso televisivo ieri sera, ha affermato che la Russia è una minaccia per la Francia e l'Europa e ha proposto di usare l'ombrello nucleare di Parigi per tutto il continente.

"Tutti gli errori dei nostri nemici sono cominciati da qui: sottovalutare il carattere del popolo russo" ha aggiunto Putin.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha paragonato il presidente francese Emmanuel Macron a Napoleone e Hitler sostenendo che "loro affermavano apertamente" di voler "conquistare" e "sconfiggere" la Russia, mentre - queste le parole di Lavrov - Macron "apparentemente vuole la stessa cosa, ma dice che è necessario combattere la Russia affinché non sconfigga la Francia" e che "la Russia rappresenta un pericolo per la Francia e l'Europa". Lo riporta la Tass.

Se vuole, il presidente francese Emmanuel Macron può telefonare a Vladimir Putin, perché il presidente russo è pronto ad avere "contatti con tutti i suoi colleghi". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. "Periodicamente, Macron afferma orgogliosamente che telefonerà a Putin e gli parlerà", ha affermato Lavrov, aggiungendo che, "come si dice, niente lo vieta".

"Al contrario, il presidente sottolinea costantemente la sua disponibilità a contatti con tutti i suoi colleghi", ha concluso Lavrov, citato dalla Tass.

Le affermazioni del presidente francese Emmanuel Macron sul nucleare pongono una minaccia alla Russia, ha affermato poi Lavrov, citato dalla Tass.

Il Cremlino boccia l'idea del presidente francese di schierare forze europee in Ucraina "una volta firmata la pace. "Abbiamo letto le parole del presidente francese secondo cui intende schierare un contingente in Ucraina dopo il cessate il fuoco. In realtà, stiamo parlando di uno schieramento di confronto di un contingente effimero", ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo la Tass.

Il Cremlino ha accusato oggi Macron di volere "la continuazione della guerra", dopo il discorso pronunciato ieri in cui il presidente francese denunciava una minaccia russa all'Europa intera e proponeva di estendere l'ombrello nucleare francese al continente. "Questa è già una retorica nucleare, una pretesa di leadership nucleare in Europa che è molto, molto aggressiva", ha continuato Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Emmanuel Macron fa "ogni giorno dichiarazioni che contraddicono le sue dichiarazioni precedenti" e mostra così di essere "disconnesso dalla realtà". Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in merito al discorso televisivo di ieri sera in cui il presidente francese ha lanciato un nuovo allarme per il pericolo rappresentato dalla Russia e proposto di estendere l'ombrello nucleare di Parigi all'Europa.

Un "Ole-Lukoye atomico". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il presidente francese Macron per la sua proposta di fornire un ombrello nucleare all'Europa, paragonandolo al personaggio di una fiaba di Hans Christian Andersen che apre un ombrello sui bambini mentre dormono. Un personaggio il cui nome è tradotto in italiano con Ole Chiudigliocchi.

"Ho ascoltato tutto questo, l'ho guardato e ho capito chi mi ricorda, un Ole-Lukoye atomico" , ha detto alla Tass la portavoce. "Anche lui - ha aggiunto - sta cercando di aprire un ombrello, solo che è nucleare, sull'Europa". Nella fiaba di Andersen, Ole-Lukoye (o Ole Chiudigliocchi) apre un ombrello colorato sui bambini buoni che dormono, e che così possono sognare. Mentre apre un ombrello senza disegni sui bambini che sono stati cattivi, e che così dormono un sonno privo di sogni.

La Russia non sostiene l'idea di una tregua di un mese nella guerra in Ucraina: lo ha dichiarato la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Interfax.

"Ci deve essere un accordo fermo sulla soluzione finale. Senza questo, qualsiasi pausa o riorganizzazione è completamente inaccettabile perché porterebbe al risultato opposto", ha detto Zakharova.

La portavoce del ministero degli Esteri russo ha affermato che, a suo parere, l'Ucraina potrebbe usare la pausa nei combattimenti "per rafforzare il suo potenziale militare" e che, "in questo scenario, il conflitto" riprenderebbe "inevitabilmente con rinnovata intensità".

Nei giorni scorsi, in un'intervista a Le Figaro, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che Francia e Gran Bretagna propongono una tregua di un mese in Ucraina "nell'aria, nei mari e" nei bombardamenti "sulle infrastrutture energetiche".

