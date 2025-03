Trump nomina un 13enne malato di cancro agente del Secret Service

"Chiedo al nostro nuovo direttore dei Servizi Segreti, Sean Curran, di nominarti ufficialmente agente degli Stati Uniti": così il presidente Donald Trump nel suo discorso sullo stato dell'Unione ha voluto onorare e sorprendere D.J. Daniel, un ragazzo di 13 anni che ha lottato contro il cancro al cervello e che ha sempre sognato di entrare in polizia, tanto che ospite al Congresso si è presentato vestito con un'uniforme da poliziotto e si è mostrato raggiante mentre suo padre lo sollevava.

D.J. Daniel "ha sempre sognato di diventare un agente di polizia", ha spiegato Trump durante il suo discorso, "ma nel 2018, gli è stato diagnosticato un cancro al cervello". E stasera, ha aggiunto, "DJ, ti faremo il più grande onore di tutti".

In risposta all' annuncio del presidente, scrive il New York Post, nella Camera dei rappresentanti sono immediatamente esplosi cori di "D-J!". Curran ha quindi consegnato a Daniel un distintivo, che lo ha reso membro onorario dei Servizi Segreti.

Daniel ha sventolato con orgoglio il nuovo distintivo con un'espressione sbalordita sul viso.



