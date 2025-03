Messico e Canada promettono battaglia sui dazi di Trump

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato che "non ci sarà alcuna sottomissione" dopo che gli Usa hanno imposto tassi del 25% sulle importazioni dal Messico. "È un momento decisivo per il Messico, dipenderà da cosa accadrà nei giorni prima di domenica".

"Non ci sarà alcuna sottomissione, siamo una grande nazione", ha detto la presidente. Pur assicurando che l'economia messicana "sta andando bene", Sheinbaum ha sottolineato che "se le circostanze continuano, guarderemo al Canada e ad altri Paesi" ed ha aggiunto che la chiamata programmata con il presidente Trump potrebbe aver luogo domani.

La presidente messicana ha pubblicato inoltre un video in cui ha ribadito l'appello a partecipare domenica a un evento pubblico nel centro della capitale del Paese, dove annuncerà le misure che il suo governo adotterà in risposta ai dazi imposti da Donald Trump. Il raduno avrà luogo nella piazza principale della città.

"È il posto migliore per prendere decisioni insieme e riferire sulle azioni che abbiamo deciso di intraprendere. Sceglieremo sempre la via del dialogo. Siamo un paese libero e sovrano", ha detto. Sheinbaum ha spiegato che i dazi del 25 percento sui prodotti messicani ordinati da Trump sono una misura unilaterale e sono stati imposti nonostante i due governi avessero raggiunto accordi.





Trudeau sente Trump, che è fumata nera

Il presidente Donald Trump e il primo ministro canadese Justin Trudeau hanno parlato tra loro: lo riferisce la Cnn citando due funzionari della Casa Bianca. Ma è fumata nera sui dazi dopo la telefonata, stando al resoconto del presidente Usa su Truth.

"Gli ho detto - scrive - che molte persone sono morte a causa del Fentanyl che attraversa i confini di Canada e Messico e niente mi ha convinto che si sia fermato. Ha detto che la situazione è migliorata, ma io ho detto: 'non è abbastanza'. La chiamata si è conclusa in 'qualche modo' amichevolmente! Non è stato in grado di dirmi quando si terranno le elezioni canadesi, il che mi ha incuriosito, tipo, cosa sta succedendo lì? Poi ho capito che sta cercando di usare questa questione per restare al potere. Buona fortuna Justin!" .

Il contatto fra i due capi di Stato arriva dopo che gli Usa hanno imposto al Canada dazi del 25% e Ottawa ha annunciato immediatamente misure di ritorsione.

Il Canada è scettico di fronte alla possibilità di un compromesso sui dazi ventilata dal segretario al Commercio americano Howard Lutnick. Secondo indiscrezioni, il governo canadese non è infatti aperto a rimuovere i dazi decisi in ritorsione alle tariffe americane se Trump rimuoverà solo alcuni di quelli decisi dagli Stati Uniti.

Trudeau appare infatti intenzionato a respingere l'idea di rimuovere i dazi canadesi se Trump ne rimuoverà solo una parte. I due leader parleranno nelle prossime ore. Gli Stati Uniti hanno imposto tariffe del 25% sull'import canadese, fatta eccezione per per i prodotti energetici per i quali i dazi sono stati fissati al 10%. Il Canada in risposta ha imposto tariffe del 25% su 155 miliardi di prodotti americani, che scatteranno subito su 30 miliardi di beni e fra 21 giorni sulla quota restante.

'E' guerra alla droga, non commerciale'

"Quella con il Canada e il Messico non è una guerra commerciale, è una guerra alla droga". Lo ha detto il segretario al commercio Howard Lutnick in un'intervista a Bloomberg, sottolineando che nel pomeriggio dovrebbe esserci un annuncio sui dazi nei confronti dei due Paesi vicini.

Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, Trump ha detto che "Canada e Messico devono fare di più, devono fermare il traffico di fentanyl e clandestini", dopo aver imposto dazi al 25% sulle merci dei due Paesi.

I dazi potrebbero portare "qualche scompiglio", ha ammesso il presidente americano, ma "non servono solo a proteggere i posti di lavoro americani. Servono a proteggere l'anima del nostro Paese". "Ci saranno dei piccoli disordini, ma ci sta bene. Non saranno molti", ha aggiunto.

D'altra parte, però, gli Gli Stati Uniti valutano di far slittare di un mese i dazi sulle auto per Canada e Messico. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione ha parlato ieri dell'ipotesi con i leader di General Motors, Ford e Stellantis

