Unicef: la metà dei membri dei gruppi armati sono bambini

Quasi la metà dei membri dei gruppi armati che diffondono il terrore nelle strade di Port Prince, ad Haiti, sono bambini, alcuni di appena otto anni. E' quanto ha riferito la rappresentante dell'Unicef ad Haiti, Geetanjali Narayan, secondo cui il reclutamento di bambini nei gruppi armati è aumentato del 70% nell'ultimo anno, molti vengono presi con la forza, mentre altri si uniscono alle bande per pura disperazione.

Sono diversi i ruoli svolti dai bambini nei gruppi armati, a seconda della loro età e del loro sesso, quelli di età compresa tra gli 8 e i 10 anni sono "usati come messaggeri o informatori", mentre le ragazze più piccole sono incaricate delle faccende domestiche. "Man mano che i bambini crescono, assumono un ruolo sempre più attivo nella partecipazione ad atti di violenza", riferisce Narayan che ha aggiunto come il reclutamento precoce delle bande provoca danni "indescrivibili".

"A questa età, il cervello del bambino è ancora in formazione - ha aggiunto la rappresentante Unicef - Non ha ancora sviluppato la sua comprensione del mondo. Questo è il motivo per cui far parte di un gruppo armato in cui si è circondati dalla violenza in ogni momento e dove si può essere costretti a commettere atti di violenza ha un profondo effetto sul bambino".





