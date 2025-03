Trump guarda Taiwan: 'Un'invasione sarebbe una catastrofe'

Un'invasione di Taiwan da parte della Cina sarebbe "catastrofica". Impegnato sul fronte dell'Ucraina e di Gaza, Donald Trump guarda anche a Pechino. E lo fa annunciando un investimento da 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti da parte della taiwanese Tsmc, il maggiore produttore al mondo di semiconduttori.



Un'occupazione cinese sarebbe un evento "catastrofico", ha spiegato Trump osservando come i nuovi fondi di Tsmc consentiranno agli Stati Uniti di avere una posizione più forte nella produzione di chip, elemento essenziale per la sicurezza nazionale. "I chip più potenti al mondo saranno prodotti negli Stati Uniti", ha detto il presidente dalla Roosevelt Room della Casa Bianca con a fianco l'amministratore delegato di Tsmc C.C. Wei.

Molte aziende "vogliono annunciare investimenti ma io non ho tempo per tutti. Per te ho tempo", ha scherzato il presidente con il numero uno del colosso taiwanese. "Voglio ringraziare il presidente Trump per il sostegno. Siamo contenti di annunciare un ulteriore investimento di 100 miliardi di dollari, che si aggiungono ai 65 miliardi che stiamo investendo in Arizona", ha detto C.C. Wei.

Per Trump l'annuncio è un'importante vittoria per dimostrare come la minaccia dei dazi funziona e molte aziende per evitarli decidono di investire negli Stati Uniti. Il presidente ha ipotizzato tariffe sui chip che avrebbero avuto conseguenze significative sull'economia di Taiwan, spingendo Taipei a considerare varie misure per placare la scure dei dazi di Trump, inclusa la possibilità di acquistare armi dagli Stati Uniti.

L'intesa è rilevante anche perché consente al presidente di rafforzare la posizione americana nell'intelligenza artificiale e nelle tecnologie di ultima generazione, delle quali vuole avere il dominio. Portando la produzione di chip in casa, gli Stati Uniti riducono infatti la dipendenza da Taiwan e si rafforzano nei confronti della Cina, acquisendo una nuova arma contro Pechino.



