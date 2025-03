Netanyahu: 'Siamo ancora nell'accordo con Hamas'. Rissa alla Knesset, respinti i familiari degli ostaggi

17:40

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha negato davanti alla Knesset che Israele abbia violato l'accordo di cessate il fuoco con Hamas.

"Siamo ancora nell'accordo, non lo stiamo violando, non torneremo immediatamente in guerra", ha affermato. E ha aggiunto di non poter essere in disaccordo con l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff sul fatto che le parti sono troppo distanti per passare a una seconda fase dell'intesa, il che mette a repentaglio i colloqui.