Israele ha pronto un piano di 'massima pressione' su Hamas

Secondo un report della tv pubblica Kan, Israele ha preparato nelle ultime settimane un piano di "massima pressione" su Hamas diviso in diverse fasi: trasferire nuovamente la popolazione di Gaza dal nord al sud del territorio, come era accaduto per gran parte della guerra, e in seguito, se necessario, tagliare tutta l'elettricità nella Striscia.

Il piano ha l'obiettivo di spingere Hamas a rilasciare gli ostaggi e accettare di prolungare la fase uno dell'accordo di tregua. L'ultima parte del programma, se non andassero in porto le parti precedenti, sarebbe un ritorno completo alla guerra, questa volta con le bombe 'pesanti' statunitensi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA