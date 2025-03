Auto contro la folla al mercatino di Carnevale di Mannheim, due morti e 14 feriti

A Mannheim un'auto ha colpito la folla nel pieno centro cittadino dove era in corso un mercatino di Carnevale. Sarebbero due le persone morte. Il quotidiano tedesco Bild riporta che tra i feriti due adulti e un bambino sono stati ricoverati in gravi condizioni al policlinico della città. Sempre la Bild parla di quattordici feriti. Per i media tedeschi non è ancora chiaro se si sia tratto di un incidente o di un gesto volontario. Secondo i media, l'uomo alla guida dell'auto secondo l'agenzia tedesca Dpa si tratta di un cittadino tedesco. La polizia di Mannheim ritiene che non ci sia più pericolo per la popolazione. L'unico presunto responsabile è stato arrestato e non ci sono elementi per presumere l'esistenza di un complice.

L'auto utilizzata era nota alle forze dell'ordine per l'uso di simboli anticostituzionali e di estrema destra. Lo riferisce il quotidiano tedesco Die Welt, aggiungendo che l'uomo, cittadino tedesco, aveva una pistola scacciacani e si è sparato in bocca mentre veniva fermato. Attualmente è ricoverato in gravissime condizioni ed è in pericolo di vita.

La polizia di Mannheim comunica che al momento le indagini non fanno pensare a un movente politico per quanto accaduto oggi, quando un uomo si è lanciato con la propria auto sui passanti.

Alcuni testimoni hanno visto l'auto piombare sulla folla ad alta velocità nei pressi della Torre dell'acqua, monumento cittadino. La polizia comunica che è in corso un'operazione delle forze dell'ordine nel centro cittadino. "I cittadini sono invitati a evitare il centro", scrive la polizia su X.

Il policlinico universitario di Mannheim ha allertato la sezione di terapia intensiva e si prepara ad una situazione di emergenza. Si tratta, secondo la stampa tedesca, di una misura consueta in questi casi.

Il carnevale è in diverse zone della Germania una festa molto sentita, con cortei cittadini e festeggiamenti. Mannheim si trova nel land tedesco del Baden-Wuttenberg ed è la terza città del Baden-Wuerttemberg. Qui il 31 maggio scorso un venticinquenne ha accoltellato cinque persone e ha ucciso uno dei poliziotti che tentava di fermarlo. La procura ritiene si tratti di un attentato islamista; il processo è iniziato lo scorso febbraio.





Meloni, cordoglio per Mannheim, solidali con la Germania

"Esprimo il mio cordoglio per quanto accaduto a Mannheim. La nostra vicinanza alle persone colpite e ai loro cari, i migliori auguri ai feriti e piena solidarietà alla Germania tutta. I tentativi di destabilizzare le Nazioni democratiche non prevarranno ed è nostro impegno tenere alta la guardia contro qualunque forma di violenza". Così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

