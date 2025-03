Auto contro la folla al mercatino di Carnevale di Mannheim, due morti e 25 feriti

A Mannheim un'auto ha colpito la folla nel pieno centro cittadino dove era in corso un mercatino di Carnevale. Sarebbero due le persone morte. Lo scrive Bild. I feriti sarebbero 25, aggiunge il giornale. Per i media tedeschi non è ancora chiaro se si sia tratto di un incidente o di un gesto volontario.

Secondo quanto riferito da testimoni oculari, citati da Mannheim24, l'auto è piombata sulla folla ad alta velocità nei pressi della Torre dell'acqua, monumento cittadino. Il quotidiano Bild riporta che è stato fermato l'uomo al volante dell'auto. La polizia comunica che è in corso un'operazione delle forze dell'ordine nel centro cittadino. "I cittadini sono invitati a evitare il centro", scrive la polizia su X.

Il policlinico universitario di Mannheim ha allertato la sezione di terapia intensiva e si prepara ad una situazione di emergenza. Si tratta, secondo la stampa tedesca, di una misura consueta in questi casi.

Il carnevale è in diverse zone della Germania una festa molto sentita, con cortei cittadini e festeggiamenti. Mannheim si trova nel land tedesco del Baden-Wuttenberg ed è la terza città del Baden-Wuerttemberg. Qui il 31 maggio scorso un venticinquenne ha accoltellato cinque persone e ha ucciso uno dei poliziotti che tentava di fermarlo. La procura ritiene si tratti di un attentato islamista; il processo è iniziato lo scorso febbraio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA