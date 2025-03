Tajani: Europa-Ucraina-Russia e Usa si siedano ad un tavolo

"Noi abbiamo sempre sostenuto l'Ucraina perché abbiamo difeso il diritto internazionale, però è giusto che ora si lavori per la pace". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su Canale cinque allo speciale Tg5 'Ma chi è pronto per la pace'.

"Dobbiamo sederci attorno ad un tavolo, europei, Ucraina, Russia e Stati Uniti d'America, perché si possa trovare la migliore soluzione possibile che dia vita ad una pace duratura. Poi si vedrà come poterla garantire: qualcuno pensa ad una missione internazionale, ad una missione Onu, ma prima dobbiamo raggiungere la pace e poi vedere come difenderla - ha aggiunto -. Naturalmente rimane un problema importante che è quello della sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa, che non può che essere garantita da un accordo fra noi e gli Usa".

"La posizione dell'Italia è molto chiara, noi difendiamo l'unità dell'Occidente, l'Occidente significa alleanza atlantica, difendere la libertà e la democrazia nel mondo. Ecco perché dividersi significa fare un danno a tutti. Quindi l'Italia ha chiesto, e continuerà a chiedere, un vertice Europa-Stati Uniti con gli altri alleati per individuare le migliori soluzioni, per esempio per raggiungere una pace in Ucraina che è l'obiettivo principale che abbiamo tutti quanti, purché sia una pace giusta che non significhi la sconfitta dell'Ucraina", ha spiegato Tajani.

"L'Europa deve fare sentite la sua voce. L'Europa deve anche fare di più, deve fare dei passi in avanti per costruire una vera e propria difesa comune per contare di più anche all'interno della Nato. Certo le sollecitazioni degli Usa sono giuste: se chiedono di spendere di più per la nostra difesa hanno ragione e noi dobbiamo dare risposte positive e concrete", ha sottolineato in ministro degli Esteri, aggiungendo: "ecco perché si può raggiungere l'obiettivo del 2% scorporando le spese della difesa dal patto di stabilità l'obiettivo del 2% e anche superarlo in futuro".

