12:54

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha definito "arroganti" le discussioni in Europa sulle forze di peacekeeping per l'Ucraina, che "continuano a incitare Kiev a guerra contro la Russia".

"Il presidente (francese Emmanuel) Macron sta correndo in giro con alcune idee, così come (il primo ministro britannico Keir) Starmer - ha detto Lavrov in una intervista a Krasnaya Zvezda - . Dicono che stanno preparando l'invio di migliaia di peacekeeper e che forniranno loro copertura aerea. Anche questo è arrogante". Questo piano - ha aggiunto - "incita Kiev a una guerra contro di noi".

Per la Russia, l'arrivo delle forze di peacekeeping europee in Ucraina non farebbe scomparire le cause della crisi, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov nell'intervista a Krasnaya Zvezda. "Così come hanno portato (l'attuale regime di Kiev) al potere con le baionette e lo hanno spinto avanti, ora vogliono anche sostenerlo con le loro baionette sotto forma di un intervento unitario per il mantenimento della pace. In questo modo, le cause profonde del conflitto non scomparirebbero", ha osservato Lavrov.