Show di Zuckerberg al compleanno della moglie, in tuta di strass

Un Mark Zuckerberg in versione inedita ha rubato la scena alla moglie Priscilla durante il party per i suoi 40 anni. Il miliardario fondatore di Facebook si è infatti esibito in una performance canora vestito con una tutina di strass che rimarchiava quella della popstar 22enne Benson Boone, autore del tormentone 'Beautiful Things'. "Tua moglie compie 40 anni una volta sola!' Un ringraziamento a @bensonboone per la tuta e il nuovo singolo", ha scritto il 40enne Zuckerberg sotto al video della sua esibizione postato su Instagram.

Le reazioni sui social a questa versione pop dell'introverso nerd diventato magnate del tech sono state contrastanti: c'è chi ha applaudito il coraggio e l'energia dello show e chi invece lo ha accusato di egocentrismo in una serata che doveva essere dedicata alla moglie. "Non credo ai mie occhi", ha commentato Boone concedendo al ceo di Meta di essere "scatenato".



Il video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark Zuckerberg (@zuck)

