A Londra ci sono "tre punti chiave" da affrontare: "sostenere l'Ucraina ora e per farlo tutti in Europa dovranno fare di più; un accordo di pace duraturo che tutti vogliamo e su cui l'Europa sta intensificando; mantenere la Nato forte" e per questo "l'Europa aumenterà la spesa per la difesa". Lo scrive su X il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, prima dell'inizio del vertice alla Lancaster House sull'Ucraina e la difesa europea.



