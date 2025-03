Stallo sulla tregua, da Hamas nuovo video degli ostaggi

Si apre il Ramadan, il mese di digiuno per l'Islam, finisce lo Shabbat, il tempo del riposo per gli ebrei, e nulla si muove nella trattativa che dovrebbe portare alla fine completa della guerra a Gaza e al rilascio degli ultimi ostaggi prigionieri da 512 giorni. Ma un nuovo, pericoloso fronte potrebbe aprirsi dopo la dichiarazione del ministro della Difesa israeliano che ha ordinato all'Idf di 'prepararsi a difendere' la città siriana a maggioranza drusa, alla periferia di Damasco. In una nota ufficiale viene spiegato che la città è "sotto attacco, Israele non permetterà al regime di estremisti islamici in Siria di danneggiare i drusi.

Se il regime li danneggia verrà colpito da noi", ha affermato Israel Katz, "ci impegniamo con i nostri fratelli drusi in Israele a fare tutto il possibile per impedire che subiscano danni in Siria", ha annunciato. Facendo salire ancor di più la tensione nel Paese, dove dal pomeriggio sono in corso manifestazioni in molte città contro la posizione del governo che non procede alla seconda fase dell'accordo con Hamas. Le delegazioni di negoziatori sono rientrate dal Cairo senza nulla in mano dopo i colloqui iniziati giovedì per sviluppare l'accordo scaduto sabato.

Il nodo è che Hamas non è disposto a consentire l'estensione della prima fase, mentre Israele impedisce l'inizio della seconda fase senza il rilascio degli ultimi 59 ostaggi di cui almeno 35 sono morti. Nonostante la scadenza, i combattimenti a Gaza non dovrebbero riprendere mentre sono in corso i negoziati. Hamas sabato mattina ha respinto la proposta di Israele di prolungare la prima parte del cessate il fuoco, affermando che non ci sono trattative in corso per quanto riguarda la seconda fase. Basem Naim, membro dell'ufficio politico dell'organizzazione islamista, ha dichiarato di 'non avere idea di quando riprenderanno i colloqui. Benyamin Netanyahu, dopo aver incontrato il team negoziale venerdì sera, ha convocato un incontro nella serata di sabato con i collaboratori più stretti per discutere della prosecuzione dei colloqui.

All'inizio della settimana, Hamas ha avvertito che se le truppe dell'Idf restano nel corridoio Filadelfia, al confine tra Egitto e Gaza, si tratterà di una violazione unilaterale dell'accordo. Israele si rifiuta di smobilitare. Ma non c'è alcuna garanzia che il braccio di ferro non porti al collasso dell'accordo. Tuttavia, l'imminente arrivo in Medio Oriente dell'inviato Usa Steve Witkoff, nei prossimi giorni, sembra essere visto dalle parti come il momento di sviluppo per uscire dalla situazione attuale.

Le famiglie dei rapiti intanto accusano Netanyahu di aver "orchestrato la crisi nei negoziati", come ha dichiarato Einav Tsangaoker, madre di Matan. Il primo ministro ha inviato al Cairo una "delegazione fittizia senza un reale mandato", ha detto Einav. Dalla Striscia, Hamas ha pubblicato un nuovo video - definito di 'crudele guerra psicologica' dall'ufficio del premier - in cui si vedono Yair Horn, liberato dalla prigionia dopo 489 giorni, e suo fratello Eitan, ancora in mano ai terroristi, nel momento drammatico in cui si abbracciano prima della liberazione solo di uno di loro.



Nel filmato compare anche il soldato Nimrod Cohen, nonostante Hamas abbia oscurato i volti degli altri ostaggi. Il padre di Nimrod, ricevendo indirettamente una prova che il ragazzo è in vita, ha detto a Ynet: "È facile identificarlo dal suo braccio. Si era fatto un tatuaggio qualche giorno prima di essere rapito". Nel frattempo, mentre l'Idf pubblica i risultati dell'inchiesta sul 7 ottobre, emergono sempre più particolari del fallimento israeliano nel non aver saputo difendere la popolazione inerme dall'assalto dei terroristi.

Primo fra tutti: mentre il peggior scenario ipotizzato dall'esercito prevedeva l'infiltrazione di circa 70 terroristi da 4-8 punti diversi, quel sabato nero 5.500 terroristi sono entrati da 114 varchi al confine tra il sud di Israele e Gaza. Completamente ignorata dall'intelligence la serie 'Pugno dei Liberi', prodotta da Hamas e lodata da Yahya Sinwar, che mostrava una incursione in territorio israeliano. L'Idf ha sigillato il confine solo dopo tre ore e mezzo dall'inizio dell'attacco. Dai social di Gaza rimbalzano le immagini di un Iftar collettivo, il pasto serale che interrompe il digiuno durante il Ramadan appena iniziato. Un lunghissimo tavolo apparecchiato su una strada sterrata a Rafah, lucine e musica della festa. Intorno solo polvere, macerie e distruzione.

