Lite Trump-Zelensky, 150 milioni l'hanno vista su X

Oltre 150 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. Il video della lite Trump-Zelensky nello Studio Ovale è diventato virale su X, il social di proprietà di Elon Musk. Il filmato ha totalizzato milioni di visualizzazioni sui vari canali social media, diventando popolare già nella prima ora dopo che il presidente ucraino è stato invitato a lasciare la Casa Bianca.



Pur essendo difficile dare una misura precisa, vista la molteplicità di versioni e angolazioni condivise, è possibile fornire alcuni dati. Secondo Franz Russo, esperto di social media, il primo clip pubblicato dal network americano Cspan, dedicato ai temi politici, ha superato su X le 30 milioni di visualizzazioni, considerando le condivisioni del contenuto da parte degli account più seguiti.

'Una clip breve postata da Musk sulla sua piattaforma - spiega Russo - ha raggiunto 89 milioni di views. Sommando questi e altri contributi, anche considerando possibili sovrapposizioni, è plausibile che il totale su X superi i 150 milioni di visualizzazioni, in base ai dati rilevati fino alle 15 di oggi'.



I video sui social pubblicati dalle principali testate internazionali hanno invece totalizzato oltre 10 milioni di views in poche ore. Su YouTube, la rilevanza è stata minore.

Dall'analisi di Russo emerge che il video di Fox ha raggiunto 1,5 milioni di visualizzazioni, quello di The Telegraph 2,8 milioni.

"Interessante notare come X, in eventi come questo, superi piattaforme video come YouTube in termini di rapidità e volume di visualizzazioni. Il che dimostra l'importanza che X può avere per Musk e, in questo momento storico, per Trump".



Su Instagram, i reel (2 contenuti) realizzati dall'account della Cnn non hanno superato i 4 milioni di views. Uno dei due reel sull'account Facebook della principale tv all news americana non arriva a 800mila visualizzazioni. Gli altri social sembrano incidere molto meno. L'account Instagram di Fox News ha condiviso 3 reel sulla lite, il totale è di 2,7 milioni di views. Su Facebook, sempre Fox News, attraverso 2 reel ha totalizzato 6,5 milioni di visualizzazioni.

