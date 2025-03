Il Pkk annuncia il cessate il fuoco con la Turchia

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), il gruppo armato curdo che Ankara considera un'organizzazione terroristica, ha annunciato il cessate il fuoco con la Turchia: lo riporta l'agenzia di stampa del Pkk.

L'annuncio segue l'appello del leader del partito, Abdullah Ocalan, che dal carcere ha chiesto al suo gruppo di abbandonare le armi e di sciogliersi..

"Per spianare la strada all'attuazione dell'appello di Apo (Ocalan, ndr) per la pace e una società democratica, dichiariamo un cessate il fuoco da oggi", ha annunciato il comitato esecutivo del PKK in un messaggio pubblicato dall'agenzia Anf, vicina al partito armato.

