Il portavoce di Hamas Hazem Qassem ha dichiarato ad al Araby che al momento non sono in corso colloqui per una seconda fase di cessate il fuoco a Gaza.

L'affermazione è arrivata dopo che il gruppo islamista ha detto oggi di respingere la "formulazione" di Israele di estendere la prima fase del cessate il fuoco a Gaza, nel giorno in cui la prima fase dell'accordo scade.

