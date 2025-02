Von der Leyen auspica un accordo di libero scambio Ue-India

"Un accordo di libero scambio tra l'UE e l'India sarebbe il più grande accordo di questo tipo al mondo. So bene che non sarà facile. Ma so anche che il tempismo e la determinazione contano e che questa partnership arriva al momento giusto per entrambi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando a Delhi.

"Dai semiconduttori alla tecnologia pulita, dall'intelligenza artificiale - abbiamo appena tenuto un vertice a Parigi e il prossimo sarà qui - al calcolo ad alte prestazioni e alle infrastrutture pubbliche digitali. Investendo insieme in queste tecnologia e costruendo solide catene di fornitura, possiamo creare un vantaggio reale per noi stessi nell'economia globale e competitiva di oggi. E dovremmo attingere alle capacità e ai talenti reciproci. Come i nostri accademici e ricercatori, per contribuire a realizzare tutto ciò", ha aggiunto.

Per la presidente della Commissione "l'UE e l'India hanno il potenziale per diventare uno dei partenariati decisivi di questo secolo". "L'India è la più grande democrazia e presto entrerà nella top 4 delle maggiori economie del mondo. È la voce guida del Sud globale. L'Ue è una democrazia transfrontaliera e un'economia aperta unica. Il più grande partner commerciale per 80 Paesi. Questo mondo è pieno di pericoli. Ma credo che questa versione moderna della competizione tra grandi potenze sia un'opportunità per l'Ue e l'India di reinventare la loro partnership", ha proseguito

"L'India - ha sottolineato von der Leyen - può svolgere un ruolo unico come ponte tra il Sud del mondo e il resto del mondo. Tra Indo-Pacifico ed Europa. E l'Europa è pronta a investire per contribuire a concretizzare questo obiettivo. Attraverso Global Gateway, la nostra offerta infrastrutturale globale da 300 miliardi di euro, possiamo investire in progetti per il trasporto di energia in tutta l'India e tra l'India e il mondo".

"E questo è solo l'inizio di ciò che si può fare per costruire questa connettività tra India, Europa e le regioni che ci separano. Il corridoio India-Medio Oriente-Europa lanciato qui a Nuova Delhi nel 2023 durante la presidenza indiana del G20 è un'opportunità storica per dargli vita. È un progetto fantastico. Questa può essere una moderna 'strada dell'oro' che collega direttamente l'India, il Golfo Arabico e l'Europa. Con un collegamento ferroviario, ciò renderà gli scambi tra India ed Europa più veloci del 40%", ha concluso la presidente della Commissione Ue.

Modi: 'Visita storica, accordo di libero scambio entro il 2025

"Questa missione in India del Collegio della Commissione è senza precedenti, è una visita storica. Il partenariato strategico India-UE è naturale; il suo nucleo è la fiducia, la fede condivisa nei valori democratici". Lo ha detto il premier indiano Narendra Modi in un punto stampa insieme alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

"Stiamo lavorando insieme all'Unione europea per chiudere un accordo di libero scambio entro il 2025: siamo d'accordo per lavorare insieme sui semiconduttori, Ai, iGmega computer e 6g", ha annunciato Modi durante l'incontro con la stampa, insieme a von der Leyen, a New Delhi

