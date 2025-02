Hamas esige che 'si entri subito nella seconda fase dell'accordo'

In seguito ai colloqui in Egitto, Hamas ha rilasciato una dichiarazione affermando di essere impegnata ad attuare l'accordo "in tutte le sue fasi e in tutti i suoi dettagli". "Invitiamo la comunità internazionale a esercitare pressione su Israele affinché rispetti pienamente l'accordo e a entrare immediatamente nella seconda fase, senza ritardi o elusioni", ha aggiunto l'organizzazione fondamentalista.

Da ieri sono in corso al Cairo le trattative per la prosecuzione dell'accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas. Fonti egiziane riferiscono che Hamas non è d'accordo a estendere la prima fase dell'intesa e vuole passare subito alla seconda parte.

L'obiettivo israeliano invece, come emerge da giorni anche dai colloqui negli Usa tra l'inviato del premier Netanyahu Ron Dermer e il segretario di Stato Steve Witkoff, è quello di arrivare alla liberazione di altri ostaggi già domani ed estendere la fase A di altri 42 giorni. Diverse fonti citate dai media israeliani hanno però affermato che le possibilità di ottenere un risultato immediato è molto 'bassa', perché i negoziati sui termini della continuazione sono appena iniziati.

Se gli ostaggi non verranno rilasciati domani, questo sarà il primo Shabbat in 42 giorni in cui gli ostaggi non saranno consegnati da Hamas, dopo che 33 ostaggi sono tornati in Israele in diversi round nel corso dell'accordo, 25 dei quali erano vivi e otto morti. Intanto restano prigionieri a Gaza 59 rapiti tra soldati e civili, 24 dei quali si ritiene siano ancora vivi. Il primo marzo si conclude formalmente la prima fase dell'accordo tra Israele e Hamas.



Media, 'Israele si sta preparando a tornare in guerra a Gaza'

"Israele si sta preparando a tornare in guerra contro Hamas, convinto che l'accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi non durerà più di alcune settimane". Lo ha dichiarato un diplomatico occidentale al Times of Israel. Secondo il report è previsto che le tattiche dell'Idf cambieranno rispetto all'ultimo anno di combattimenti, funzionari e militari israeliani promettono una campagna militare più intensa. La fonte ha spiegato che secondo il suo punto di vista, la pianificazione e l'attuazione di un'alternativa ad Hamas devono avvenire simultaneamente alla lotta dell'Idf contro il gruppo, "altrimenti, avremo un'occupazione israeliana a tempo indeterminato e un'insurrezione di Hamas", ha affermato il diplomatico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA