(ANSA-AFP) - RAMALLAH, 27 FEB - Israele ha liberato oggi 596 palestinesi detenuti nelle sue carceri in cambio della restituzione dei corpi di quattro ostaggi israeliani trattenuti a Gaza, e deve ancora rilasciarne altri 46, donne e minori, per concludere lo scambio, ha riferito un'ong per la difesa dei prigionieri palestinesi. (ANSA-AFP).



