Kiev: 'Ridicolo che Mosca non voglia trattare sui territori'

La diplomazia ucraina ha definito "ridicole" le dichiarazioni del Cremlino secondo cui l'annessione dei territori ucraini occupati sarebbe "non negoziabile".

"La Russia non può rivendicare nessuno dei territori ucraini", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Georgiy Tykhy. "È ridicolo il modo in cui i funzionari russi fanno riferimento alla costituzione russa" per giustificare le annessioni, ha denunciato

"I primi contatti con l'amministrazione americana danno alcune speranze, anche Washington cerca il dialogo". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, come scrive la Tass, pur mettendo in conto "tentativi di far deragliare" il dialogo. "La Russia non ha mai rifiutato di risolvere la crisi ucraina in modo pacifico", ha aggiunto.

"Tutti noi vediamo come rapidamente il mondo sta cambiando, la situazione nel mondo. A questo proposito, vorrei notare che i primi contatti con la nuova amministrazione degli Stati Uniti suscitano alcune speranze", ha detto Putin in un incontro del Servizio di Sicurezza Federale.

"Vi è una reciproca attenzione a lavorare per ristabilire le relazioni interstatali e risolvere gradualmente l'enorme mole di problemi sistemici e strategici accumulati nell'architettura globale".

I territori occupati in Ucraina sono una parte "indivisibile" della Russia e quindi non saranno soggetti a trattative. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti.

"Quei territori che sono diventati soggetti della Federazione Russa, che sono citati nella Costituzione, sono parte indivisibile del nostro Paese, la Russia", ha detto Peskov, commentando le parole del presidente Donald Trump secondo il quale gli Usa lavoreranno "duramente per un buon accordo" affinché l'Ucraina torni a recuperare "più territori possibile". Secondo la Costituzione della Russia, fanno parte del suo territorio anche la Crimea e le regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, annesse dopo referendum popolari non riconosciuti dalla comunità internazionale.

"Nessuno si aspetta decisioni facili e rapide" per la conclusione del conflitto in Ucraina, ha anche detto il portavoce. Il presidente americano Donald Trump "è pronto ad ascoltare gli altri, questo è molto importante ed è ciò che contraddistingue la sua amministrazione da quella precedente", ha sottolineato Peskov, citato dall'agenzia Interfax. Ma il problema "è troppo complesso e trascurato" per sperare in una soluzione rapida, ha aggiunto.

I colloqui tra funzionari russi e americani a Istanbul sono finiti dopo sei ore e mezza. Le delegazioni non hanno rilasciato dichiarazioni, rende noto la Tass.

La visita di Volodymyr Zelensky a Washigton sarebbe stata annullata dagli Stati Uniti se Emmanuel Macron non fosse intervenuto su Donald Trump per convincerlo a confermare l'impegno. E' quanto afferma l'emittente francese Bfmtv.

La visita in programma domani del presidente ucraino a Washington era stata già annullata dagli americani, ma la Casa Bianca è tornata sulla sua decisione dopo una telefonata di Emmanuel Macron. Secondo una fonte diplomatica di Bfm, ieri Zelensky aveva ricevuto un messaggio dell'amministrazione americana che gli comunicava di non venire più a Washington per incontrare Trump. Zelensky allora ha chiamato Macron, il quale ha poi telefonato a Trump, chiedendogli di ricevere il leader ucraino e aggiungendo che egli stesso se ne faceva garante. Alla fine, Trump ha accettato, annunciando in prima persona che avrebbe ricevuto Zelensky alla Casa Bianca.

"E' stato ottimo parlare con Donald Trump. Gli Stati Uniti e la Nato stanno diventando più forti. Gli alleati della Nato si stanno muovendo rapidamente per investire di più nella difesa. Annunciati grandi aumenti e altri seguiranno. Sull'Ucraina, gli alleati stanno preparando altri miliardi in aiuti e contributi alle garanzie di sicurezza". Lo ha scritto su X il Segretario generale della Nato, Mark Rutte.

"Il mondo sta diventando sempre più pericoloso ed è più importante che mai restare uniti fra alleati". E' il messaggio rivolto dal premier britannico Keir Starmer al presidente americano Donald Trump a poche ore dal loro incontro di oggi a Washington: messaggio rilanciato da Downing Street mentre sir Keir atterrava nella capitale Usa. Parole che la Bbc interpreta come un ennesimo appello a Trump a impegnare gli Usa su quelle garanzie di sicurezza per l'Ucraina che gli alleati europei invocano (ma il leader della Casa Bianca non sembra voler dare) in caso di accordo con la Russia.



