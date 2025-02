Israele: 'Ucciso il terrorista autore dell'attacco al nord'

07:00

Israele "non ha altra scelta" se non quella di avviare i negoziati per la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza, poiché la prima fase scade sabato: lo ha affermato Hamas su Telegram.

"Non ha altra scelta che avviare i negoziati per la seconda fase", si legge in un comunicato stampa diffuso dopo l'ultimo scambio di ostaggi e detenuti nella notte tra mercoledì e giovedì.

Il gruppo si è inoltre assicurato che Israele non possa avere "false scuse" per far deragliare il processo.

Hamas ha dichiarato che l'unico modo in cui gli ostaggi rimasti saranno liberati è attraverso l'impegno all'accordo di cessate il fuoco. Lo riporta il Times of Israel, secondo cui il gruppo palestinese ha affermato di rispettare l'accordo per la tregua a Gaza ed è pronto ad avviare i colloqui per una seconda fase. "Abbiamo imposto la sincronizzazione del processo di consegna dei corpi dei prigionieri nemici con il rilascio dei nostri eroici prigionieri", continua la dichiarazione pubblicata su Telegram.