E' morto Boris Spasskij , la leggenda degli scacchi sovietica. Aveva 88 anni.



Spasskij, famoso per il suo duello con l'americano Bobby Fischer nel 1972, in piena Guerra Fredda, si è spento all'età di 88 anni. Lo ha annunciato oggi la federazione scacchistica russa. "Se n'è andato un grande personaggio, generazioni di giocatori di scacchi hanno studiato e studiano i suoi giochi e il suo lavoro. È una grande perdita per il Paese", ha detto il presidente della Federazione scacchistica russa, Andrei Filatov, citato dall'agenzia TASS.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA