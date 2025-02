Cremlino, 'sui territori in Ucraina non trattiamo'

I territori occupati in Ucraina sono una parte "indivisibile" della Russia e quindi non saranno soggetti a trattative. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti.

"Nessuno si aspetta decisioni facili e rapide" per la conclusione del conflitto in Ucraina, ha detto il portavoce. Il presidente americano Donald Trump "è pronto ad ascoltare gli altri, questo è molto importante ed è ciò che contraddistingue la sua amministrazione da quella precedente", ha sottolineato Peskov, citato dall'agenzia Interfax. Ma il problema "è troppo complesso e trascurato" per sperare in una soluzione rapida, ha aggiunto.

"Il mondo sta diventando sempre più pericoloso ed è più importante che mai restare uniti fra alleati". E' il messaggio rivolto dal premier britannico Keir Starmer al presidente americano Donald Trump a poche ore dal loro incontro di oggi a Washington: messaggio rilanciato da Downing Street mentre sir Keir atterrava nella capitale Usa. Parole che la Bbc interpreta come un ennesimo appello a Trump a impegnare gli Usa su quelle garanzie di sicurezza per l'Ucraina che gli alleati europei invocano (ma il leader della Casa Bianca non sembra voler dare) in caso di accordo con la Russia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA