Costa, Zelensky invitato al summit Ue sull'Ucraina il 6/03

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato invitato a partecipare al vertice straordinario dell'Ue sulla difesa e l'Ucraina per "discutere gli ultimi sviluppi", ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "Per quanto riguarda l'Ucraina, c'è una nuova dinamica che deve portare a una pace completa, giusta e duratura. È quindi importante per noi scambiare opinioni sui modi per sostenere l'Ucraina e sui principi che devono essere rispettati in futuro", ha affermato Costa nella sua lettera di invito ai capi di Stato e di governo europei.

"Per quanto riguarda la difesa europea - scrive Costa nella lettera di invito ai leader Ue - il mio obiettivo è dare seguito al nostro ritiro informale del 3 febbraio e prendere le prime decisioni a breve termine, affinché l'Europa diventi più sovrana, più capace e meglio equipaggiata per affrontare le sfide immediate e future alla sua sicurezza. Per quanto riguarda l'Ucraina, si registra un nuovo slancio che dovrebbe portare ad un approccio globale e una pace giusta e duratura. È quindi importante per noi discutere su come sostenere ulteriormente l'Ucraina e sui principi che dovranno essere rispettati in futuro". "L'UE e i suoi Stati membri - ha sottolineato Costa - sono pronti ad assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza dell'Europa. Dovremmo quindi essere preparati a un possibile contributo europeo alle garanzie di sicurezza che saranno necessarie per garantirne una pace duratura in Ucraina. Ho invitato il presidente Zelensky a venire a Bruxelles in occasione della riunione del Consiglio europeo per discutere con noi gli ultimi sviluppi. Inizieremo la nostra riunione alle 12.30 con il tradizionale scambio di opinioni con la Presidente della Parlamento europeo, seguito da un dibattito con il presidente Zelensky durante il pranzo. Poi - ha concluso Costa - faremo un focus sulla Difesa Europea, seguito da un dibattito sull'Ucraina".

