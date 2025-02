Tre anni fa l'invasione russa, von der Leyen a Kiev: 'L'Ucraina è Europa'

09:01

"È nel nostro interesse fondamentale" che i negoziati sull'Ucraina "abbiano successo", per questo motivo "faremo tutto il possibile per garantire che Bruxelles e gli europei favorevoli alla guerra non possano bloccare un accordo di pace tra Stati Uniti e Russia". Così il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, via social.

"Non accetteremo di accelerare con l'estensione del regime di sanzioni nei confronti degli individui, non accetteremo l'esborso di decine di miliardi di euro per le forniture di armi e quanto alle garanzie di sicurezza, non ci chiederemo di quali garanzie di sicurezza abbia bisogno l'Ucraina, ma di quali garanzie di sicurezza abbiamo bisogno noi ungheresi" ha aggiunto.