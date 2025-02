Germania: Cdu-Csu vince col 28,6%, Afd seconda al 20,8%

07:48

Euro in deciso rialzo sui mercati valutari, con la moneta unica che sale dello 0,48%, a 1,05 sul dollaro, dopo il voto tedesco che non ha riservato soprese aprendo la strada a un governo guidato dal leader dei popolari Friedrich Merz e con l'estrema destra di Afd che vola ma resta fuori dal governo. In deciso rialzo anche i future sul Dax di Francoforte, che avanzano dell'1,2% mentre quelli sull'euro Stoxx 50 salgono dello 0,7%. Gli investitori salutano un risultato elettorale che porta stabilità politica e promette una maggior spesa pubblica per rilanciare la claudicante economia tedesca in una fase cruciale per i destini dell'Europa.