Zelensky: 'Pronto a dimettermi se aderiremo alla Nato'

Volodymyr Zelensky si è detto pronto a dimettersi "immediatamente" in cambio dell'adesione dell'Ucraina alla Nato. Zelenskyy sta rispondendo ad alcune domande alla conclusione del forum 'Ucraina: Anno 2025'. Interpellato su quali garanzie di sicurezza chieda a Trump, ha detto: "Se serve che lasci questa sedia, sono pronto a farlo e posso anche scambiare la mia posizione con l'adesione dell'Ucraina alla Nato".

Zelensky ha aggiunto: "Sarei felice di rinunciare alla presidenza se fosse per la pace dell'Ucraina". Sottolineando di essere concentrato sulla sicurezza dell'Ucraina ora, e non tra 20 anni, e di non avere come obiettivo quello di restare presidente per un decennio.

Nel corso di una conferenza stampa, Zelensky ha detto di essere "grato" per il supporto delle amministrazioni Biden e Trump, ma ha aggiunto di aspettarsi "comprensione" dall'attuale presidente americano e garanzie di sicurezza. "Voglio che ci sia comprensione reciproca con Trump", ha aggiunto. Zelensky ha spiegato di aver invitato Trump in Ucraina, ma ha aggiunto che "purtroppo non ci siamo ancora riusciti". "Forse verrà o forse andrò io a Washington e sarà molto utile", ha spiegato.

Il presidente ucraino vuole incontrare Trump prima che il presidente americano veda Vladimir Putin, anche per affrontare il dossier terre rare. "Dobbiamo incontrarci e parlarne. Penso che questo incontro dovrebbe essere equo, il che significa prima che Trump incontri Putin", ha aggiunto.

Zelensky ha detto che Kiev e Washington sono più vicine a un accordo sull'accesso degli Stati Uniti alle risorse minerarie ucraine in cambio di assistenza per la sicurezza. "Stiamo facendo progressi", ha detto Zelensky. Puntualizzando allo stesso tempo che "non firmerò qualcosa che sarà pagato da dieci generazioni di ucraini", riferendosi alla richiesta di 500 miliardi di Trump, considerata eccessiva da Kiev. "Siamo pronti a condividere" le risorse, ha aggiunto il leader ucraino, che comunque si aspetta che prima Washington si assicuri che Putin "ponga fine a questa guerra".

Intanto un funzionario russo ha riferito che il prossimo round dei colloqui Usa-Russia si svolgerà alla fine della settimana prossima. I colloqui, ha aggiunto, saranno a livello di direttori politici. Lo riporta la Tass.

La guerra è stata "provocata. Questo non significa necessariamente che è stata provocata dalla Russia. Allora c'erano conversazioni sulla possibilità che l'Ucraina entrasse nella Nato. Questo è divenuto una minaccia per i russi". Lo ha detto l'inviato di Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff in un'intervista a Cnn. "La guerra, a prescindere da chi l'ha iniziata, deve finire. Il presidente vuole essere un pacificatore", ha aggiunto.

Witkoff si attende che l'accordo sui minerali con l'Ucraina sia firmato in settimana. Lo afferma lo stesso Witkoff in un'intervista a Cnn.

L'Ucraina sta lavorando a una "alternativa" ai sistemi di telecomunicazioni Starlink, fondamentali per il suo esercito, in un contesto di forti tensioni con il presidente americano e il suo alleato miliardario Elon Musk, proprietario del gruppo che li produce. Lo afferma il ministro della Difesa ucraino. "Stiamo già lavorando su questo. Le alternative esistono", ha detto il ministro Rustem Umerov in una conferenza stampa a Kiev. "Una soluzione esiste già", ha aggiunto, promettendo di rivelarne presto i dettagli.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA