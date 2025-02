Von der Leyen: 'Il sostegno all'Ucraina è incrollabile'

"Questo fine settimana ho avuto buoni scambi telefonici con Emmanuel Macron e Keir Starmer. Abbiamo discusso del nostro incrollabile sostegno all'Ucraina, dal punto di vista finanziario e militare. Abbiamo condiviso gli aggiornamenti sui nostri contatti con i partner statunitensi e discusso i piani per la difesa e la sicurezza del nostro continente". Lo scrive, su X, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

"Tre anni dall'inizio della guerra su larga scala da parte della Russia. Tre anni di eroismo ucraino. È stato un onore per me ricevere la bandiera della 36/a Brigata della Marina Separata, testimone del coraggio degli ucraini sul campo di battaglia. L'Unione europea sarà al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, sempre". Lo scrive su X l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas che, a Bruxelles, ha ricevuto l'omaggio del governo ucraino.

