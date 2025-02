Rispunta Melania, grande assente da quattro settimane

Melania Trump ricompare alla Casa Bianca dopo quattro settimane in cui ha fatto perdere le sue tracce. La First Lady è apparsa sorridente a braccetto con il marito al ballo dei governatori, la sua prima apparizione dal viaggio in Nord Carolina e California del 24 gennaio insieme al presidente. Da allora Melania era sparita dai radar, alimentando una serie di speculazioni. Molti ritengono che abbia trascorso le ultime settimane a New York, dove il figlio Barron va all'università. Ma dove sia realmente stata non è chiaro.

"Lavora dietro le quinte per assicurarsi che tutto sia bello. E' brava in questo", ha detto Trump commentando il ritorno sulla scena pubblica della moglie. Durante la sua assenza, Melania ha perso occasioni importanti, quali gli incontri del marito con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, il leader del Giappone Shingeru Ishiba, il re di Giordania e il premier indiano Narendra Modi. La First Lady è mancata anche durante la firma degli ordini esecutivi di Trump, appuntamenti che non aveva perso all'inizio del primo mandato del marito.

Prima dell'insediamento, Melania Trump aveva assicurato che avrebbe trascorso tempo a Washington. Ma queste prime settimane sembrano contraddire il suo impegno. "Preferisce non essere coinvolta pubblicamente nelle attività quotidiane del marito, e la squadra del presidente non ha problemi con questo", riferiscono fonti vicine alla First Lady, mettendo in evidenza che Melania - pur assente dalla scena pubblica - fa sentire costantemente la sua voce al presidente, offrendogli i suoi consigli. "E' una persona diversa rispetto a otto anni fa. E' più libera", ha osservato di recente Regine Mahaux, fotografa di lunga data della famiglia Trump.

Anche se lontano dai riflettori, la First lady ha assunto un ristretto gruppo di collaboratori con cui lavora e al quale ha lasciato capire che potrebbe riprendere e ampliare il suo 'Be Best', l'iniziativa che aveva lanciato durante il primo mandato di Trump a favore dei bambini e contro il bullismo online.

