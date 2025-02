Per Time Magazine Gisèle Pelicot tra le donne dell'anno 

Gisèle Pelicot è una "donna comune che ha agito in modo straordinario di fronte a una tragedia personale". Questa la motivazione della rivista statunitense Time per la sua scelta di includere la 72enne francese nella sua lista di personalità riconosciute come 'Donna dell'anno 2025'. La decisione di Gisèle Pelicot di rifiutare un processo a porte chiuse per chi l'aveva violentata per anni e quindi rinunciare al suo diritto all'anonimato l'ha resa "un'eroina mondiale", scrive la rivista. Pelicot condivide il riconoscimento con altre dodici donne, tra cui l'attrice Nicole Kidman, la ginnasta Jordan Chiles e la cestista A'ja Wilson. Le loro storie saranno pubblicate nel numero di Time in uscita il 10 marzo.

