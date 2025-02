Si allunga l'elenco delle agenzie governatore che chiedono ai loro dipendenti di non rispondere all'ultimatum di Elon Musk. Dopo il Dipartimento di Giustizia e l'Fbi, anche la direttrice della National Intelligence Tulsi Gabbard ordina di dipendenti di non rispondere all'email del miliardario che chiede informazioni sul loro lavoro. "Vista la natura delicata del nostro servizio, i dipendenti non devono rispondere", ha detto Gabbard.







