Israele rilascerà i detenuti palestinesi nelle prossime ore

Il governo israeliano ha deciso di rilasciare nelle prossime ore i prigionieri palestinesi che avrebbero dovuto essere liberati sabato in cambio di sei ostaggi vivi rilasciati da Hamas a Gaza. Lo scrive il Times of Israel. Una decisione sui prigionieri era attesa in seguito alla consultazione sulla sicurezza che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato nella serata di sabato e che è ancora in corso.

A Ramallah, decine di palestinesi continuano ad aspettare il rilascio dei familiari, nonostante le temperature gelide, davanti a un centro comunitario dove sono allineati gli autobus destinati a trasportare i prigionieri in Cisgiordania.

