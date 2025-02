Allarme bomba su aereo a Fiumicino, controlli negativi

È durato alcune ore l'allarme bomba per un aereo dell'American Airlines, partito da New York e diretto a Delhi che questo pomeriggio è stato fatto atterrare a Fiumicino su richiesta della compagnia per effettuare i controlli che poi hanno dato esito negativo. I 199 passeggeri a bordo potranno riprendere il viaggio, presumibilmente, nella giornata di domani.

La segnalazione per la possibile presenza di una bomba è arrivata nel pomeriggio. Mentre stava sorvolando il Mar Caspio, il volo AA292 ha quindi invertito la rotta verso l'aeroporto di Fiumicino, scortato da due Eurofighter dell'Aeronautica militare che erano decollati da Grosseto per condurlo all'atterraggio in sicurezza, avvenuto dello scalo romano alle 17.22.

L'ordine di decollo immediato per gli Eurofighter era arrivato poco dopo le 16 da parte del Combined air operation centre di Torrejon in Spagna. I 199 passeggeri che erano a bordo con 15 membri dell'equipaggio sono stati fatti quindi scendere dal velivolo per essere poi trasferiti nel canale sicurezza.

Sono subito scattate, da parte della Polaria, le procedure di verifica a bordo dell'aeromobile, in stiva e per i bagagli con le unità cinofile e gli artificieri. Le ispezioni a bordo e nella stiva hanno dato esito negativo, seguite da quelle sui bagagli e le merci. Dei 199 passeggeri, una sessantina sono cittadini extra Schengen, sprovvisti di visto, che questa sera saranno assistiti presso lo scalo dall'handler della compagnia e dal personale di Aeroporti di Roma. Gli altri saranno alloggiati in hotel in attesa che il volo possa ripartire, presumibilmente domani.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA