L'attacco di Orban: 'Mai Kiev in Europa contro gli interessi dell'Ungheria'

"L'Ucraina non sarà mai un membro dell'Ue contro gli interessi dell'Ungheria". Lo ha detto il premier Viktor Orban nel suo discorso sullo Stato della nazione a Budapest. Orban si è dilungato in un lungo attacco all'Ue, definendo il suo principale oppositore, Peter Magyar, un "burattino" dell'Unione e sottolineando: "Bruxelles vuole solo che in Ungheria ci sia un governo a lui sottomesso". Nel corso del suo intervento Orban ha anche annunciato l'esenzione dalle imposte per le madri che hanno due o tre figli.

"Sarà l'anno dello sfondamento. Ieri siamo stati eretici nel mondo del liberalismo, ormai siamo il futuro in Europa", ha detto Orban riferendosi alla vittoria elettorale di Donald Trump negli Stati uniti. Orban si è rivendicato un ruolo di pioniere nella rivolta contro il mainstream liberale nel mondo, ed ha chiamato la vittoria di Donald Trump anche il suo. "Abbiamo avuto la nostra parte nel cambiamento avvenuto nel mondo, ma ora è arrivato il momento di una vittoria totale, saremo il nuovo mainstream", ha detto ai suoi fedeli tra ovazioni. Secondo Orban la guerra degli ucraini "è finita con una sconfitta", ha espresso la sua convinzione che l'Ucraina "non sarà mai nella Nato", e non sarà nemmeno membro dell'Ue "contro la volontà dell'Ungheria che impedirà questa adesione", ha promesso, perché è contrario agli interessi degli agricoltori ungheresi. Ignorando gli indici pessimi dell'economia ungherese, ha promesso anche una svolta nell'economia, un taglio delle imposte e un programma di industrializzazione (100 fabbriche nuove) e calo dell'inflazione, la più alta attualmente in Europa (5,5%). Per l'opposizione che mira ad un cambio di governo nel 2026, ha prospettato di misure drastiche, togliendo anche l'immunità di eurodeputato di Peter Magyar, leader dell'opposizione in vista di un processo penale, qualificando l'opposizione di "traditori della Patria".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA