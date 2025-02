L'accoltellatore di Berlino è un 19enne siriano, 'voleva uccidere ebrei'

Il presunto autore dell'accoltellamento di ieri al memoriale dell'Olocausto è un richiedente asilo, diciannovenne, di nazionalità siriana. Intorno alle 18.00 di ieri ha accoltellato un trentenne spagnolo, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

L'attacco del siriano arrestato ieri a Berlino dopo aver accoltellato un uomo al Memoriale dell'Olocausto è di matrice antisemita. Lo ha affermato la Procura. Dalle sue dichiarazioni rilasciate alla polizia emerge che volesse uccidere degli ebrei.

La polizia di Potsdam ha intanto confermato all'ANSA di aver rimosso "quello che presumibilmente è esplosivo" da un'abitazione nella città. Non ci sono ancora dettagli sulla natura dell'esplosivo. Si tratta di un'operazione condotta dopo l'arresto di un giovane ceceno accusato di pianificare un attentato all'ambasciata israeliana in Germania. L'uomo è stato fermato giovedì all'aeroporto Ber-Willy Brandt di Berlino dove stava per imbarcarsi su un volo per la Turchia. A Potsdam è previsto nel primo pomeriggio l'incontro del cancelliere Olaf Scholz con gli elettori alla vigilia del voto di domani in Germania.

