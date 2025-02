Influencer Maga fa causa a Musk per il '13esimo figlio'

Ashley St. Clair, l'influencer Maga che afferma di aver avuto un bebe' da Elon Musk, ha fatto causa al capo del Doge per avere la custodia esclusiva del bambino. In una richiesta alla New York Supreme Court, Ashley, che ha 26 anni, afferma che il tycoon di Tesla, Space X e X non ha avuto alcun ruolo da genitore nei primi cinque mesi di vita del bimbo.

L'influencer, uscita allo scoperto su X a metà febbraio, ha presentato una seconda causa per far sottoporre Musk al test di paternità, dal momento che "il padre del bambino non è ancora stato stabilito legalmente". Questa seconda azione legale è corredata da una foto che mostrerebbe Musk con in braccio quello che, a dire di Ashley, sarebbe il suo tredicesimo figlio.

Il bebe' è indicato negli atti giudiziari con le sole iniziali RSC. Ashley afferma di aver avuto una "relazione romantica" con Musk a partire dal maggio 2024", di averlo concepito nell'isola di St. Barths e di non aver avuto rapporti sessuali con nessun altro in quel periodo. Il tycoon, a suo dire avrebbe visto il bimbo solo tre volte: la prima il 21 settembre nell'appartamento dove vive la donna vicino a City Hall, un'altra volta l'indomani e la terza volta a Austin in Texas.

Musk non era presente alla nascita ne' ha dimostrato interesse nell'ottenere la custodia. Il tycoon è da tempo alle prese con un'altra battaglia legale contro la cantante canadese Grimes per la custodia dei tre figli avuti con lei. Qualche giorno fa Grimes era ricorsa a X per chiedere al grande finanziatore di Donald Trump di risponderle dopo che lei aveva manifestato allarme per "un problema medico" di uno dei bambini.

Nata in Florida e cresciuta in Colorado, St. Clair ha un milione di seguaci su X grazie a post di stampo ultraconservatore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA